За минувшие сутки на Николаевщине 13 человек получили ранения

18 апреля 2022 , 11:03
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Анна Замазеева в телеграмме

В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек. Детей среди них нет.

Всех пострадавших доставили в больницу. В областном совете Николаевской области сообщают, что они получают необходимую помощь.

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В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 301 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину,
– говорится в сообщении областного совета.

Врачи работают круглосуточно, чтобы помогать пациентам.

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Автор: Оксана Княжик