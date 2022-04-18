За минувшие сутки на Николаевщине 13 человек получили ранения

В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек. Детей среди них нет.

Всех пострадавших доставили в больницу. В областном совете Николаевской области сообщают, что они получают необходимую помощь.

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В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 301 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину,

– говорится в сообщении областного совета.

Врачи работают круглосуточно, чтобы помогать пациентам.

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