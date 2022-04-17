Захватчики понесли огромные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Потери россиян за сутки

15 танков,

24 единицы бронированной техники,

13 воздушных целей.

Маляр рассказала о ситуации в городах на Востоке Украины. В частности, в течение суток россияне совершали авиационные удары по Мариуполю и штурмовые действия в районе морского порта. Сейчас власти проверяют информацию о том, что враг готовится к десантной штурмовой операции.

Мариуполь – это щит для всей Украины, сдерживающий российские войска от продвижения,

– подчеркнула чиновница.

Она добавила, что в Харькове ситуация стабильно сложная, потому что часть города блокируется. Однако Харьков мужественно стоит.

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