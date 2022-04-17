Загарбники зазнали величезних втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

До теми Уже 20300 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня

Втрати росіян за добу

15 танків,

24 одиниці броньованої техніки,

13 повітряних цілей.

Маляр також розповіла про ситуацію у містах на Сході України. Зокрема впродовж доби росіяни здійснювали авіаційні удари по Маріуполю та штурмові дії у районі морського порту. Зараз влада перевіряє інформацію про те, що ворог готується до десантної штурмової операції.

Маріуполь – це щит для всієї України, який стримує російські війська від просування,

– наголосила чиновниця.

Вона додала, що у Харкові ситуація стабільно складна, бо частину міста блокують. Однак Харків мужньо стоїть.

До теми дивіться відео про те, що окупанти завдали ракетного удару по Броварах: