Загарбники зазнали величезних втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.
До теми Уже 20300 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня
Втрати росіян за добу
- 15 танків,
- 24 одиниці броньованої техніки,
- 13 повітряних цілей.
Маляр також розповіла про ситуацію у містах на Сході України. Зокрема впродовж доби росіяни здійснювали авіаційні удари по Маріуполю та штурмові дії у районі морського порту. Зараз влада перевіряє інформацію про те, що ворог готується до десантної штурмової операції.
Маріуполь – це щит для всієї України, який стримує російські війська від просування,
– наголосила чиновниця.
Вона додала, що у Харкові ситуація стабільно складна, бо частину міста блокують. Однак Харків мужньо стоїть.
До теми дивіться відео про те, що окупанти завдали ракетного удару по Броварах: