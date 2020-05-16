За мной следит не одна разведка, – Витренко о последствиях газовых побед против России

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который недавно заявил о своем сокращении, выиграл исторический судебный спор у "Газпрома" и вместе со своей командой заставил Кремль заплатить Украине 2,9 миллиарда долларов.

По словам Юрия Витренко, российская сторона не пыталась давить на него подарками, однако некоторые намеки были. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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По его словам, такие намеки можно совершенно по-разному интерпретировать: и как подкуп, и как запугивание, и все остальное.

После этих разговоров у меня появилась усиленная охрана. Это все серьезно. Я шучу, но также мы должны понимать, что в каждой шутке есть доля правды. Понимаете, за мной следит не одна разведка. И я понимаю, что это тоже определенным образом защищает и накладывает определенные ограничения,

– подчеркнул Витренко.

И добавил, что для него и его команды газовое дело было очень важным, так что даже и мысли не возникало рассматривать какие-то "предложения".

Что известно про транзитный контракт и выигрыш в арбитраже

В декабре 2019 года "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

Также в декабре, уже в конце месяца, в Вене завершился финальный этап переговоров между Украиной и Россией о транзите газа, где подписали контракт, согласно которому Россия будет транспортировать газ через украинскую территорию в течение ближайших 5 лет. Как отметил Владимир Зеленский, в течение этих 5 лет Украина получит как минимум 7 миллиардов долларов.

Смотрите видео интервью с Юрием Витренко в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале​

Подробнее о газовых переговорах здесь: Это был шок для России: Витренко раскрыл детали переговоров с Путиным