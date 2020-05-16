За мною стежить не одна розвідка, – Вітренко про наслідки газових перемог проти Росії

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який нещодавно заявив про своє скорочення, виграв історичну судову суперечку у "Газпрому" та разом зі своєю командою змусив Кремль заплатити Україні 2,9 мільярда доларів.

За словами Юрія Вітренка, російська сторона не намагалася тиснути на нього підкупами, однак певні натяки були. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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За його словами, такі натяки можна цілком по-різному інтерпретувати: і як підкуп, і як залякування, і все інше.

Після цих розмов у мене з'явилася посилена охорона. Це все серйозно. Я шуткую, але також ми маємо розуміти, що в кожному жарті є частка правди. Розумієте, за мною стежить не одна розвідка. І я розумію, що це теж певним чином захищає і накладає певні обмеження,

– підкреслив Вітренко.

І додав, що для нього та його команди газова справа була дуже принциповою, тому навіть і думки не виникало розглядати якісь "пропозиції".

Що відомо про транзитний контракт і про виграш в арбітражі

У грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також у грудні, вже наприкінці місяця, у Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу , де підписали контракт, згідно з яким Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років. Як зауважив Володимир Зеленський, упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

Дивіться відео інтерв'ю з Юрієм Вітренком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі

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