За нас воюют неотпетые и неоплаканные или какой мистический знак увидели в Бородянке

Символы, символы – все в этой войне ими прошито, только и успевай замечать и удивляться... Майоликовый петушок, который не разбился при обстреле на шкафчике в Бородянке.

Послание от предков

Вот не зря какой-то дядя так по-хозяйски шкафчик прикрутил! Это, оказывается, привет нам не только от автора, художника-керамиста Прокопа Бидасюка, но и от его учителя, бойчукиста Василия Седляра (1899 – 1937), расстрелянного, как все бойчукисты, 85 лет назад, той же чекистанской нечистью.

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А у Седляра 12 апреля – хотите верьте, хотите нет – день рождения. Такое впечатление, будто он сам, собственной рукой этого петушка придержал. Как в апокрифических Евангелиях – "чтобы вам на знак было".

Уцелевший шкафчик с майоликовым петушком стал символом несокрушимости украинцев в этой войне с Россией / Фото "Радио Максимум"

Это наши неотомщенные, неотпетые и неоплаканные – безгробные мертвые за нас воюют. И поэтому нет сейчас на свете армии, сильнее нашей…

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