Случай с затоплением крейсера "Москва" показателен. Это флагман Черноморского флота России. Он прикрывал другие русские корабли от ракетного удара с воздуха. Но утонул после того, как в него попали две украинские ракеты "Нептун".

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Хотя еще за неделю до начала войны (и за два месяца до потопления) российские СМИ бравурно сообщали, что "Москва" приняла участие в военных учениях. 18 февраля пресс-служба Черноморского флота отрапортовала, что "способностью ракетного крейсера "Москва" отбивать удары с воздуха адмирал Осипов остался доволен".



Восхваление российских пропагандистов крейсера "Москва" / Скрин

Игорь Осипов – это командующий Черноморским флотом. Его судьба после затопления "Москвы" пока неизвестна. По данным украинской разведки, его арестовали . Но в чем именно обвиняют – пока неизвестно.