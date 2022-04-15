Випадок з затопленням крейсеру "Москва" є показовим. Це флагман Чорноморського флоту Росії. Він прикривав інші російські кораблі від ракетного удару з повітря. Але потонув після того, як в нього влучили дві українські ракети "Нептун".

Варте уваги "Москва" пішла на дно: чому гучна поразка в морі стане непоправною для Росії

Хоча ще за тиждень до початку війни (та майже за два місяці до потоплення) російські ЗМІ бравурно повідомляли, що "Москва" взяла участь у військових навчаннях. 18 лютого пресслужба Чорноморського флоту відрапортувала, що "здатність ракетного крейсера "Москва" відбивати удари з повітря адмірал Осипов залишився задоволений".



Вихваляння російських пропагандистів про крейсер "Москва" / Скрін

Ігор Осипов – це командувач Чорноморського флоту. Його доля після затоплення "Москви" поки невідома. За даними української розвідки, його заарештували. Але в чому саме звинувачують – поки невідомо.

Втрата "Москви" може болюче вдарити по морських амбіціях Росії у Чорному морі. В першу чергу мова йде про безпеку інших кораблів, які залишилися без протиракетного прикриття. Міноборони Британії переконане, що втрата одразу двох кораблів змусить Росію переглянути свою позицію.