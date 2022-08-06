Освобождение оккупированных территорий и успехи United24: Зеленский обратился к украинцам
6 августа 2022 , 22:39Читати новину українською
Владимир Зеленский вечером 6 августа традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что за эту неделю ВСУ и разведке удалось достичь сильных результатов.
Украинский лидер говорил о важнейших событиях дня. Прежде всего президент поблагодарил украинских защитников, которые сверхчеловеческими усилиями сдерживают оккупантов на наиболее горячих точках фронта.
Заметьте Зеленский отреагировал на петицию об усилении ПВО на Харьковщине
Президент о ситуации на фронте
Зеленский отметил, что россияне уже хорошо знают: они проигрывают украинским героям в прямых боях. Поэтому враг делает ставку на артиллерию и тотальный обстрел. Враг пытается разрушить все и зайти на руины.
Обращение Зеленского 6 августа: смотрите видео