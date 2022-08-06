Освобождение оккупированных территорий и успехи United24: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 6 августа традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что за эту неделю ВСУ и разведке удалось достичь сильных результатов.

Украинский лидер говорил о важнейших событиях дня. Прежде всего президент поблагодарил украинских защитников, которые сверхчеловеческими усилиями сдерживают оккупантов на наиболее горячих точках фронта.

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Президент о ситуации на фронте

Зеленский отметил, что россияне уже хорошо знают: они проигрывают украинским героям в прямых боях. Поэтому враг делает ставку на артиллерию и тотальный обстрел. Враг пытается разрушить все и зайти на руины.

Обращение Зеленского 6 августа: смотрите видео