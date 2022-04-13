За него вели жестокие бои: кадры из освобожденного Ворзеля

Многие населенные пункты Киевской области пострадали от зверских военных преступлений российских войск. Одним из таких является Ворзель.

1 апреля Вооруженные Силы Украины освободили поселок, тогда и начали появляться жуткие кадры оттуда. В частности, видео из освобожденного Ворзеля распространило и Министерство обороны Украины.

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Больше месяца этот населенный пункт находился под оккупацией российских захватчиков.

Вражеские войска совершали преступные действия – из артиллерии и танков уничтожали жилые массивы и объекты социальной инфраструктуры, расстреливали и сжигали мирных людей и даже ели собак. А российские "Грады" цинично разрушили местный детский дом.

Активные действия ВСУ позволили освободить Ворзель от оккупантов, и украинский флаг взвился 1 апреля.

Смотрите кадры из освобожденного Ворзеля: видео

Обратите внимание – в Раде зарегистрировали постановление о преступлениях России: смотрите видео