За несколько часов – 1216 сообщений: Нацполиция прокомментировала массовую волну "минирований" в Украине
- 30 марта в Украине полиция получила около 1 216 анонимных сообщений о "заминировании" в различных учреждениях, из которых 20% уже проверено без подтверждения угрозы.
- Массовые сообщения о "минировании" поступили в Сумской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Хмельницкой, Закарпатской областях, а также в Киеве, что привело к эвакуации с объектов.
Во многих областях Украины 30 марта прокатилась массовая волна "заминирований" в учебных заведениях, госучреждениях и других организациях. За несколько часов полиция получила около 1 216 сообщений.
Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины – Юлия Гирдвилис.
Что говорят в полиции относительно сообщений о "заминировании" по Украине?
Юлия Гирдвилис отметила, что 30 марта с 11 часов на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, банков и других учреждений массово поступали анонимные сообщения о "заминировании". По состоянию на 15:00, в подразделения полиции поступило 1 216 сообщений о подобных случаях.
На местах отрабатывают эту информацию взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы. Продолжается обследование и проверка территории. И сейчас отработано 20% таких сообщений,
– отметила представительница Нацполиции.
Как отметила Гирдвилис, из этих 20% ни в одном случае информация о заминировании не подтвердилась. Не исключено, что эта информация также может быть очередным ИПСО от врага.
"Все проверяется, обследуется, проводится, где необходима, эвакуация персонала учреждений. И в настоящее время мы просим граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией из официальных источников", – подчеркнула начальница департамента коммуникации НПУ.
Также Юлия Гирдвилис напомнила, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан – есть уголовная ответственность.
О проверке сообщений о "минировании" также сообщили и в полиции Киева. Там отметили, что на объектах, где анонимно писали об опасности, уже работают правоохранители.
В каких городах и областях сообщали о "заминировании"?
Журналисты Суспильного рассказали, что о массовых "заминировании" админзданий, ОВА, ЦНАПов и школ сообщали, в частности, в Сумской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях.
Сообщения о "минировании" были в Житомире, Сумах, Ужгороде, Днепре.
Также волна "минирований" прошлась по Киеву и Киевской области. В столице, к примеру, из-за подобных сообщений из школ должны были эвакуировать учеников и работников.
В Ивано-Франковской области эвакуировали:
- школу №18 в Ивано-Франковске;
- Выгодский лицей;
- Выгодскую специальную школу;
- Надворнянский лицей №2;
- Бурштынский лицей №3;
- Перегинский лицей №1;
- лицей №24 и спортивный лицей;
- Долинский лицей №4 и Струпковский лицей;
- Черниевский, Рогатинский, Боднаровский и Марковецкий лицеи;
- Раковецкую гимназию;
- Бурштынский лицей имени Ольги Басараб;
- Калушский лицей №2;
- Яремчанский лицей №1.
В полиции Ивано-Франковской области также рассказали, что проверяют информацию о "заминировании". Таких сообщений, по данным правоохранителей, в регионе уже более 40.
Раніше повідомлялося про "мінування" поїздів Укрзалізниці
У грудні 2025 року повідомлялося про нібито замінування потягу Київ – Перемишль, пасажирів евакуювали на відкритій місцевості. Сапери також перевіряли на наявність вибухонебезпечних предметів потяг Київ – Будапешт.
Раніше того ж місяця з'явилося повідомлення про нібито мінування потягу "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя. Як виявилося, воно було хибним.