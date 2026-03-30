За несколько часов – 1216 сообщений: Нацполиция прокомментировала массовую волну "минирований" в Украине

Во многих областях Украины 30 марта прокатилась массовая волна "заминирований" в учебных заведениях, госучреждениях и других организациях. За несколько часов полиция получила около 1 216 сообщений.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины – Юлия Гирдвилис.

Что говорят в полиции относительно сообщений о "заминировании" по Украине?

Юлия Гирдвилис отметила, что 30 марта с 11 часов на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, банков и других учреждений массово поступали анонимные сообщения о "заминировании". По состоянию на 15:00, в подразделения полиции поступило 1 216 сообщений о подобных случаях.

На местах отрабатывают эту информацию взрывотехнические службы, кинологи, следственно-оперативные группы. Продолжается обследование и проверка территории. И сейчас отработано 20% таких сообщений,

– отметила представительница Нацполиции.

Как отметила Гирдвилис, из этих 20% ни в одном случае информация о заминировании не подтвердилась. Не исключено, что эта информация также может быть очередным ИПСО от врага.

"Все проверяется, обследуется, проводится, где необходима, эвакуация персонала учреждений. И в настоящее время мы просим граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией из официальных источников", – подчеркнула начальница департамента коммуникации НПУ.

Также Юлия Гирдвилис напомнила, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан – есть уголовная ответственность.

О проверке сообщений о "минировании" также сообщили и в полиции Киева. Там отметили, что на объектах, где анонимно писали об опасности, уже работают правоохранители.

В каких городах и областях сообщали о "заминировании"?

Журналисты Суспильного рассказали, что о массовых "заминировании" админзданий, ОВА, ЦНАПов и школ сообщали, в частности, в Сумской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях.

Сообщения о "минировании" были в Житомире, Сумах, Ужгороде, Днепре.

Также волна "минирований" прошлась по Киеву и Киевской области. В столице, к примеру, из-за подобных сообщений из школ должны были эвакуировать учеников и работников.

В Ивано-Франковской области эвакуировали:

школу №18 в Ивано-Франковске;

Выгодский лицей;

Выгодскую специальную школу;

Надворнянский лицей №2;

Бурштынский лицей №3;

Перегинский лицей №1;

лицей №24 и спортивный лицей;

Долинский лицей №4 и Струпковский лицей;

Черниевский, Рогатинский, Боднаровский и Марковецкий лицеи;

Раковецкую гимназию;

Бурштынский лицей имени Ольги Басараб;

Калушский лицей №2;

Яремчанский лицей №1.

В полиции Ивано-Франковской области также рассказали, что проверяют информацию о "заминировании". Таких сообщений, по данным правоохранителей, в регионе уже более 40.

