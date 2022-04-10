За несколько дней до войны сказали ехать в Киев и что будет вторжение, – разведчик-добровольец

Разведчик-добровольец Иса Акаев рассказал, что о войне им сообщили за несколько дней до начала вторжения. Тогда он и коллеги срочно отправились в Киев.

Соответствующую информацию разведчик рассказал во время интервью. Известно, что Иса Акаев в гражданской жизни – крымчанин-мусульманин Нариман Билялов.

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Акаев о войне узнал за несколько дней до вторжения

Крымчанин Билялов в 2014 году переехал из временно оккупированного Крыма и стал разведчиком Акаевым на Донбассе. Прослужив, он поселился с 9-ти детьми и женой в Винницкой области.

И в 2022 году боец ​​снова пошел служить. Говорит, полномасштабную войну предполагали. Ведь через несколько месяцев были на учениях.

А потом руководство Главного управления разведки (ГУР), непосредственно тот человек, который нами курировал, сказал: нужно срочно приехать в Киев. И объяснил: скоро начнется вторжение. Это было буквально за несколько дней до начала войны,

– вспомнил разведчик.

Добавил, что тогда они приехали в Киев, потом ездили по области – в частности, делали схроны, готовили оружие для партизанского сопротивления.

"Потом в Киеве я встретился с нашим куратором, и он предложил срочно ребят собирать — мол, сегодня ночью все начнется. Мы собрались. ", – объяснил мужчина.

Вспомнил, что больше всего запомнилась ночь перед войной, когда не знали, будет или не будет.

"Но как только начались взрывы, мы все поняли. Возможно, немного цинично это звучит, но мы тогда успокоились и осознали, что все нормально, надо работать", – вспомнил разведчик.

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