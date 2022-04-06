За новым оружием поеду, – Кулеба рассказал, что будет делать Украина на саммите НАТО

В среду, 6 апреля, в Брюсселе состоится заседание НАТО, куда пригласили и Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем там будет идти речь.

По словам Кулебы, на этом заседании страны-члены НАТО будут обсуждать то, как им действовать дальше в ситуации с Россией. И помощь Украине будет одним из центральных во время этой встречи.

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"За новым оружием поеду. Президент Украины постоянно проводит переговоры с лидерами стран-членов НАТО по укреплению обороноспособности нашего государства. И для меня, как министра иностранных дел, встреча министров Альянса, а также стран-партнеров НАТО – это возможность переговорить со всеми на месте глаза в глаза для решения этих вопросов", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что "у Украины сейчас нет более важных задач на международной арене, чем получение всего необходимого оружия, применение самых жестких санкций в отношении России и организации гуманитарной и экономической помощи нашему государству".

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