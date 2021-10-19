За одну неделю полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов

Правоохранители лишь за одну неделю выявили около 200 поддельных сертификатов вакцинации и тестов на COVID-19. В общей сложности полицейские провели 35 обысков.

Над выявлением мошеннической деятельности в отношении COVID-документов работают Министерство здравоохранения, Министерство цифровой трансформации и Нацполиция. Об этом заявил глава полиции Игорь Клименко 18 октября.

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Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы,

– пояснил Клименко.

Где обнаружили врачей подделывающих документы

В Днепропетровской области,

Черкасской,

в Киеве.

В течение недели 11 – 17 октября правоохранители изъяли более 70 международных сертификатов о вакцинации и около 100 ПЦР-тестов. Кроме того, они заблокировали 2 телеграм-канала, через которые осуществляли заказы.

Только за 7 дней полицейские начали почти 90 уголовных производств по фактам подлога результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации. Большинство из них обнаружили пограничники, когда проверяли документы людей при пересечении границы.

Всего с начала года открыли более 730 производств по аналогичным фактам. Крупнейшее:

на Волыни – 207,

в Киеве – 98,

в Ровенской и Львовской областях – по 75.

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Суды первой инстанции в течение месяца приняли более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных сертификатов вакцинации. Виновных лиц уже оштрафовали.

Кстати, Клименко напомнил, что уголовную ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует.

За подделку COVID-документов нарушителям грозит штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. В то же время тех, кто использует такие документы, будут наказывать штрафом в размере 850 гривен или заключением на 2 года.