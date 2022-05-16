Военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта. В этих документах более подробно указано о том, кто погиб, получил травму или ранение, а кто пропал без вести или попал в плен. И они отличаются от того, что распространяла российская пропаганда. И о чем врал пресс-секретарь российского минобороны.

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По состоянию на 15 марта 2022 года, общие потери 1 российской танковой армии составляли 409 человек. Речь идет об убитых, раненых, пропавших без вести и пленных.

Важно! По состоянию на 15 марта Генштаб ВСУ сообщал, что потери российской стороны в то время составляют 13 500 человек. Что касается техники, то по состоянию на 15 марта российская армия потеряла 404 танка.

Российские документы подтверждают, что украинские воины ликвидировали 61 оккупанта из 1 российской танковой армии. Еще 209 россиян получили ранения, поэтому не могли больше воевать против украинцев.

Кроме того, 96 российским оккупантам удалось спасти свою жизнь, когда они попали в плен к украинцам. Правда, там не указано, самовольно они сдались, или после атаки украинских военных.

Еще 44 российских танкиста просто пропали без вести.

Российские документы относительно потерь в 1 танковой армии по состоянию на 15 марта



Также по состоянию на 15 марта российская сторона зафиксировала и многочисленные потери своей техники. Речь идет как об уничтоженной в боях, так и захваченной украинскими защитниками. В общей сложности такой техники – 308 единиц только в 1 российской танковой армии. Среди них 9 танков Т-90А, а также 6 танков Т-80БВ и еще несколько Т-72Б3М.

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По состоянию на 16 мая 2022 года потери российской армии в войне против Украины составляют 27700 человек и 1228 танков. Такие данные приводит Генштаб ВСУ, что касается боевых бронированных машин, то их было уничтожено 2974.