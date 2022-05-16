Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил країни-окупанта. В цих документах більш детально вказано про те, хто загинув, хто отримав травму чи поранення, а хто пропав безвісти чи потрапив у полон. І вони відрізняються від того, що поширювала російська пропаганда. І про що брехав речник російського міноборони.

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Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Мова йде про вбитих, поранених, зниклих безвісти та полонених.

Важливо! Станом на 15 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що втрати російської сторони на той час складають 13500 осіб. Щодо техніки, то станом на 15 березня, російська армія втратила 404 танки.

Російські документи підтверджують, що українські воїни ліквідували 61 окупанта з 1 російської танкової армії. Ще 209 росіян отримали поранення, відтак не могли більше воювати проти українців.

Окрім того, 96 російським окупантам вдалося врятувати своє життя, коли вони потрапили в полон до українців. Правда там не вказано, чи вони самовільно здалися, чи таки після атаки українських військових.

Ще 44 російські танкісти просто зникли безвісти.

Російські документи щодо втрат в 1 танковій армії станом на 15 березня



Також станом на 15 березня російська сторона зафіксувала і числені втрати своєї техніки. Мова йде як про знищену в боях, так і захоплену українськими захисниками. Загалом такої техніки – 308 одиниць лише в 1 російській танковій армії. Серед них і 9 танків Т-90А, а також 6 танків Т-80БВ та ще декілька Т-72Б3М.

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Станом на 16 травня 2022 року втрати російської армії у війні проти України становлять 27700 осіб та 1228 танків. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ, Щодо бойових броньованих машин, то їх було знищено 2974.