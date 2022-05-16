Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил країни-окупанта. В цих документах більш детально вказано про те, хто загинув, хто отримав травму чи поранення, а хто пропав безвісти чи потрапив у полон. І вони відрізняються від того, що поширювала російська пропаганда. І про що брехав речник російського міноборони.
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Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Мова йде про вбитих, поранених, зниклих безвісти та полонених.
Російські документи підтверджують, що українські воїни ліквідували 61 окупанта з 1 російської танкової армії. Ще 209 росіян отримали поранення, відтак не могли більше воювати проти українців.
Окрім того, 96 російським окупантам вдалося врятувати своє життя, коли вони потрапили в полон до українців. Правда там не вказано, чи вони самовільно здалися, чи таки після атаки українських військових.
Ще 44 російські танкісти просто зникли безвісти.
Російські документи щодо втрат в 1 танковій армії станом на 15 березня
Також станом на 15 березня російська сторона зафіксувала і числені втрати своєї техніки. Мова йде як про знищену в боях, так і захоплену українськими захисниками. Загалом такої техніки – 308 одиниць лише в 1 російській танковій армії. Серед них і 9 танків Т-90А, а також 6 танків Т-80БВ та ще декілька Т-72Б3М.
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Станом на 16 травня 2022 року втрати російської армії у війні проти України становлять 27700 осіб та 1228 танків. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ, Щодо бойових броньованих машин, то їх було знищено 2974.