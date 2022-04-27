За подрывную деятельность: во Львовской области 217 человек привлечены к ответственности

За время полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля, во Львовской области было привлечено к ответственности 217 человек. Их обвиняют в подрывной деятельности против нашего государства.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге медиацентра "Украина" в среду, 27 апреля. 24 канал передает детали.

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Правоохранители проверили более 5 000 человек во Львовской области

Козицкий рассказал, что с 24 февраля, во время военного положения, антитеррористический штаб области проверил в общей сложности 5 450 человек по подозрению в их участии в подрывной деятельности.

К ответственности привлечены 217 человек. Правоохранители начали 14 уголовных производств, в рамках которых лицам сообщили о подозрении,

– заявил Максим Козицкий.

По словам главы Львовской ОВ, речь идет о подозрениях в государственной измене, передаче информации о размещении и перемещении Вооруженных Сил Украины, а также незаконной переправе людей через государственную границу.

Кстати, чиновник также добавил, что с 24 февраля силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью уже более 20 крылатых ракет и около 10 беспилотников российских оккупантов.

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