За полеты в Крым: Украина объявила подозрение министру транспорта России

Офис генпрокурора объявил о подозрении министру транспорта России Евгению Дитриху. Его считают причастным к организации незаконных воздушных перевозок на территорию оккупированного Крыма.

О подозрении сообщили действующему министру транспорта России, а также его заместителю. Они были причастны к незаконным полетам в оккупированный Крым.

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Украина сообщила подозрение российскому министру

Евгения Дитриха и его заместителя Офис генерального прокурора Украины подозревает в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины. В свое время они, находясь на руководящих постах "Аэрофлота", организовали преступную схему.

Она позволила с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года осуществить на территорию оккупированного Крыма и из нее более 34 тысяч рейсов.

Таким образом было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек,

– отметили в офисе генпрокурора.

Рейсы происходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Тогда уже действовали прямые запреты органов авиационной власти Украины и рекомендаций мировых организаций. А российская авиакомпания, игнорируя это, выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый аэропорт "Симферополь" и из него.

Арест Украиной российских самолетов за полеты в Крым

В начале декабря Украина за незаконные полеты в оккупированный Крым заочно арестовала еще 13 российских самолетов. Все они принадлежат авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа".

Дело возбудили сразу по нескольким статьям: о госизмене, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее и момент приобретения права собственности по договору.

Всего аресты уже наложили на 249 российских воздушных судов за полеты на оккупированный полуостров.

Обратите внимание – волонтеры рассекретили боевиков, которые помогали в оккупации Крыма:

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