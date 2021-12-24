Про підозру повідомили чинному міністру транспорту Росії, а також його заступнику. Вони причетні до незаконних польотів в окупований Крим.

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Україна повідомила підозру російському міністру

Євгена Дітріха та його заступника Офіс генерального прокурора України підозрює в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України. Свого часу вони, перебуваючи на керівних постах "Аерофлоту", організували злочинну схему.

Вона дозволила з квітня 2014 року по листопад 2020 року здійснити на територію окупованого Криму та з неї понад 34 тисячі рейсів.

Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Тоді вже діяли прямі заборони органів авіаційної влади України та рекомендацій світових організацій. А російська авіакомпанія, ігноруючи це, виконувала незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого аеропорту "Сімферополь" та з нього.

Арешт Україною російських літаків за польоти у Крим

На початку грудня Україна за незаконні польоти в окупований Крим заочно заарештувала ще 13 російських літаків. Усі вони належать авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

Справу порушили одразу за кількома статтями: про держзраду, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та момент набуття права власності за договором.

Загалом арешти вже наклали на 249 російських повітряних суден за рейси на окупований півострів.

Зверніть увагу – волонтери розсекретили бойовиків, які допомагали в окупації Криму:

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