Такую сумму взыскали с нарушителей с 1 июня 2020 года. Об этом в эфире телеканала заявили правоохранители.
Интересно В десятки и сотни раз: штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине ощутимо выросли
Более 80% водителей оплатили штраф в первые 10 дней. Ведь это льготный период, когда взимают лишь половину суммы штрафа.
Заметим, за полтора года работы камер количество аварий на участках, где они установлены – снизилось.
Что известно об автофиксации нарушений ПДД
- До 2024 года в Украине хотят установить 1,5 тысячи стационарных камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Каждый такой прибор позволяет уменьшить количество ДТП втрое.
- До конца года в областях установят около 400 систем автофиксации.
Последние ДТП в Украине
- В Одессе утром 25 октября трамвай столкнулся с автомобилем Smart, который пытался проскочить. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его отправили в больницу.
- На Львовщине между поселком Красное и городом Буск столкнулись Opel и Ford, которым управлял пьяный водитель. Оба водителя попали в больницу. Виновнику теперь грозит заключение сроком до 3 лет.
- На Харьковщине 21 октября фура влетела в припаркованный грузовик. В результате столкновения водитель первого авто погиб на месте происшествия.