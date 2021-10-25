Таку суму стягнули з порушників з 1 червня 2020 року. Про це в ефірі телеканалу заявили правоохоронці.

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Понад 80% водіїв сплатили штраф у перші 10 днів. Адже це пільговий період, коли стягують лише половину суми штрафу.

Зауважимо, за півтора року роботи камер кількість аварій на ділянках, де вони встановлені – знизилася.

Що відомо про автофіксацію порушень ПДР

До 2024 року в Україні хочуть встановити 1,5 тисячі стаціонарних камер фото та відеофіксації порушень ПДР. Кожен такий прилад дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

До кінця року в областях встановлять близько 400 систем автофіксації.

Останні ДТП в Україні