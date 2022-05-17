За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск

Российская армия оказалась не способна выполнить приказ Кремля по оккупации Украины. Теперь там идет расправа над теми, кто не сумел подтвердить имперские амбиции российской власти.

Россия начала войну против Украины с бравурным заявлением "взять Киев через три дня". Но потерпела неудачу, поэтому российские войска были вынуждены отступить из Житомирской, Киевской и Черниговской областей. После этого в Кремле решили сосредоточиться на захвате и выходе в админграницы Донецкой и Луганской областей. Война продолжается, а выполнить поставленную задачу россияне не могут.

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"Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества», – так охарактеризовали действия оккупантов в украинской разведке.

И в лучших традициях сталинского режима российский диктатор Владимир Путин решил наказать командиров оккупационных частей и соединений. Именно они и обвиняются во всех поражениях и неудачах. А в разведке отмечают, что это может быть связано с попыткой кремлевской власти уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности.

Кого из российских военных отстранили из-за провала в войне

За "героическую утрату" гордости черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Его даже не было на торжественных празднованиях черноморского флота в Севастополе 13 мая.

Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

Крейсер "Москва" был подбит ракетами "Нептун" 13 апреля. 14 апреля корабль затонул, так и не дойдя до Севастополя. В общей сложности Россия потеряла в войне против Украины уже 13 кораблей и катеров.

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За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, который руководил шестой армией вооруженных сил России.

По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял во исполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

Стоит добавить, что россияне в первой плетне войн убеждали всех, что у них нет потери. Но уже по состоянию на 15 марта было известно о как минимум 61 погибшем из первой танковой армии. И еще около сотни танкистов из этой армии за первые три недели войны попали в плен.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач устранен с должности командующий 22 армейским корпусом южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Сняли с должности и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – отметили в украинской разведке.