За последние дни НАТО существенно потеряло имидж в Украине, – Кулеба

Украина просит НАТО закрыть небо, чтобы уберечься в дальнейшем от агрессии России. Однако Североатлантический союз отказал. Дмитрий Кулеба заявил, что таким образом НАТО потеряло имидж..

Он подчеркнул, что украинцы всегда считали НАТО сильными, а ЕС – слабыми и нерешительными. Однако это было до войны.

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"После начала войны народ увидел, что все наоборот. Евросоюз имеет характер, имеет силу, применил беспрецедентные санкции, создал фонд для финансирования ВСУ, дал нам статус кандидата и перспективу членства, а НАТО не может решить ничего", – отметил Кулеба.

Министр возмущен тем, что Альянс не смог принять никаких решений по сопротивлению агрессии. Кулеба назвал это слабостью и заверил, что НАТО расплатится за это в будущем. В то же время сейчас из-за этой позиции страдают украинцы.

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