Він наголосив, що українці завжди вважали НАТО сильними, а ЄС – слабкими і нерішучими. Однак це було до війни.

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"Після початку війни народ побачив, що все навпаки. Євросоюз має характер, має силу, застосував безпрецедентні санкції, створив фонд для фінансування ЗСУ, дав нам статус кандидата та перспективу членства, а НАТО не може вирішити нічого", – зазначив Кулеба.

Міністр обурений тим, що Альянс не зміг ухвалити жодних рішень щодо опору агресії. Кулеба назвав це слабкістю і запевнив, що НАТО розплатиться за це у майбутньому. Водночас зараз через цю позицію страждають українці.

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