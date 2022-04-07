За последние двое суток в Киеве обнаружили 16 российских ДРГ

В городе Киеве в течение 2 последних суток было обнаружено 16 вражеских диверсионно-разведывательных групп. Блок-посты в столице будут оставаться и дальше.

Об этом рассказал бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич.

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"В течение 2 дней в самом городе Киеве обнаружено 16 ДРГ противника. То есть противник, покидая область, покинул ДРГ", – сообщил Грузевич.

Например, вчера мы провели зачистку одного района. Поймали одну группу и обнаружили горсть датчиков, по которым наводятся ракеты. Поэтому пренебрегать сигналами воздушной тревоги нельзя. Угроза ракетных ударов сохраняется,

– отметил Александр Грузевич.

Кроме того, он рассказал, что в Киеве будут расширять проезжие части дорог, но блок-посты убирать не будут.

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