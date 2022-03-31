За последние сутки через систему "Дия" было зарегистрировано тысяча новых ФЛП, – Шмигаль

В Украине возобновляет работу малый и средний бизнес. За последние сутки в приложении "Дия" зарегистрировали более 1000 ФЛП.

Об этом в своем обращении рассказал глава правительства Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что бизнес начинает приходить в себя после первого шока.

Актуально 10 миллионов продуктовых наборов приобретут для украинцев из прифронтовых городов – Шмыгаль

Несколько крупнейших заводов возобновили работу

Комплекс решений в сфере налоговой, регуляторной, таможенной и кредитной политики, безусловно, этому поспособствовал. Сразу несколько крупнейших заводов начинают работать,

– отметил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что уже более 120 тысяч предпринимателей подали заявку на переход на новую систему налогообложения 2% с оборота. Это произошло за последние несколько дней.

Украинцы активно регистрируют ФЛП в "Дия"

Ранее в Минцифре сообщили, что восстановили возможность зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя в приложении "Дия". Только за последние сутки зарегистрировали тысячу ФЛП.

Смотрите обращение Дениса Шмыгаля: