За последние сутки на Черниговщине было 20 пожаров: почти все из-за обстрелов оккупантов

Российские оккупанты цинично разрушают инфраструктуру украинских населенных пунктов. Так, На Черниговщине всего за последние сутки было аж 20 пожаров.

19 из них произошли из-за обстрелов российских оккупантов. В частности, пожары зафиксировали на 4 объектах инфраструктуры, 14 жилых домах. О еще одном пожаре сообщают без деталей.

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Кроме этого, за минувшие сутки спасатели шесть раз обезвреживали боеприпасы. А с начала войны – аж 85.

Всего на Черниговщине было аж 273 пожара с начала российского вторжения. Многие из них произошли из-за регулярных обстрелов со стороны оккупантов.

Всего с начала войны ликвидировано 273 пожара, из них из-за обстрелов 214. Спасено 59 человек, из них 10 детей. За сутки спасатели 2 раза присоединялись к работам по разбору разрушенных зданий,

– говорится в публикации от главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

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