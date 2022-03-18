19 з них сталися через обстріли російських окупантів. Зокрема, пожежі зафіксували на 4 об’єктах інфраструктури, 14 житлових будинках. Про ще одну пожежу повідомляють без деталей.

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Окрім цього, за минулу добу рятувальники 6 разів знешкоджували боєприпаси. А з початку війни – 85.

Загалом на Чернігівщині зафіксували 273 пожежі з початку російського вторгнення. Чимало з них спричинили регулярні обстріли з боку окупантів.

Всього з початку війни ліквідовано 273 пожежі, з них через обстріли – 214. Врятовано 59 осіб, з них – 10 дітей. За добу рятувальники 2 рази долучались до робіт із розбору зруйнованих будівель,

– йдеться в дописі від голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

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