За признаниями Протасевича ничего не стоит, кроме насилия и принуждения, – Губаревич

Журналист Роман Протасевич дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ, в котором якобы признал свою вину в организации массовых протестов. Впрочем, человек, который больше недели находился в застенках КГБ, может признаться даже не в таких вещах.

Те методы, которые сейчас применяются в Беларуси, находятся вне международного контроля и правового поля. Такое мнение высказал лидер белорусского движения "За Свободу" Юрась Губаревич.

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Цель интервью с Протасевичем – пропаганда позиции режима Лукашенко, – Губаревич

Отец Романа Протасевича заявил, что сына заставили во всем признаться в эфире провластного канала. Он заметил и синяки на лице, на носу и следы удушения на шее сына. Юрась Губаревич согласился, что эти "признания" стали результатом давления, которое мог испытывать задержанный.

По словам оппозиционера, цель этого материала – пропаганда той позиции, которую занимает действующий режим в Беларуси. Якобы посадка самолета была совсем случайной, а Роман Протасевич добровольно согласился на сотрудничество и сейчас раскрывает какие-то подробности своей предыдущей деятельности.

Вероятнее всего, есть в этом деле 2 адресанта. Это так называемое "болото" – люди, которые до сих пор не определились, какую сторону занять в конфликте между Белорусским обществом и режимом. А также те, кто развернули в мире широкую кампанию по освобождению Романа Протасевича,

– подчеркнул политик.

Юрась Губаревич считает, что таким образом режим пытается сбить желание действовать активно в этой ситуации. "Но все, кто знают ситуацию в Беларуси, понимают – за такими признаниями ничего не стоит, кроме возможного применения насилия и принуждения к даче таких показаний", – объяснил он.

К личным врагам режима Лукашенко применяют более хитроумные подходы, – Губаревич

Лидер движения "За Свободу" отметил, что к задержанным применяются различные виды пыток. Тех людей, которых задерживают за участие в массовых протестах, могут бить первые минуты после задержания. В места заключения они попадают уже с травмами.

И добавил, что затем 15 – 30 суток ареста задержанные проводят в ужасных условиях – по 15 человек в двухместной или четырехместной камере. "Я думаю, в отношении личных врагов применяются более хитроумные подходы", – подытожил он.

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