За Протасевичем и Сапегой в Греции следили агенты с российскими паспортами, – СМИ

В Греции за оппозиционным блогером Романом Протасевичем следили агенты с российскими паспортами. Кроме того, в эпицентре их внимания была также София Сапега – девушка Протасевича.

Коллеги Протасевича рассказали, что в аэропорту Афин блогер видел людей, которые шли за ним и фотографировали. По данным СМИ, агенты следили, чтобы определить, когда блогер совершит полет над территорией Беларуси.

Заметьте Захват самолета и задержание Протасевича: Рада осудила действия режима Лукашенко

Чиновники Греческой Национальной разведывательной службы заявили, что за Протасевичем в Афинах следили по меньшей мере 3 неизвестных. Источник издания Vice World News в Министерстве внутренних дел Греции сообщил, что это могли быть российские агенты.

После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в гостиницах, с Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами,

– говорится в сообщении.

Позиция Украины относительно дела Протасевича