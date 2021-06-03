За Протасевичем и Сапегой в Греции следили агенты с российскими паспортами, – СМИ

В Греции за оппозиционным блогером Романом Протасевичем следили агенты с российскими паспортами. Кроме того, в эпицентре их внимания была также София Сапега – девушка Протасевича.
Коллеги Протасевича рассказали, что в аэропорту Афин блогер видел людей, которые шли за ним и фотографировали. По данным СМИ, агенты следили, чтобы определить, когда блогер совершит полет над территорией Беларуси.
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Чиновники Греческой Национальной разведывательной службы заявили, что за Протасевичем в Афинах следили по меньшей мере 3 неизвестных. Источник издания Vice World News в Министерстве внутренних дел Греции сообщил, что это могли быть российские агенты.
После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в гостиницах, с Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами,
– говорится в сообщении.
Позиция Украины относительно дела Протасевича
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что захват самолета Ryanair в Беларуси, на котором летели Сапега и Протасевич, "имеет все признаки операции российских спецслужб".
- Верховная Рада в четверг, 3 мая, проголосовала за постановление о принудительной посадки самолета компании Ryinair в Минске. Инициативу, осуждающую действия белорусских властей, поддержали 280 нардепов.