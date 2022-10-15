В Германии полиция пришла к нелегалке из России, танцевавшей на фоне взрывов в Украине

Немецкая полиция посетила россиянку, которая нелегально находится в Германии. Она раньше снимала видео, в которых оскорбляла украинцев и выступала за российскую войну в Украине.

Соответствующую информацию сообщило германское издание. Известно, что россиянке 30 лет и она безработная.

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Полиция пришла к россиянке, выступавшей за войну, которую начала Россия

Сегодня, в пятницу, 14 октября 2022 года, полиция и прокуратура были у ее двери в городе Ландсхут (Нижняя Бавария) для обыска ее квартиры,

– говорится в сообщении.

Известно, что у россиянки изъяли три телефона и один ноутбук. Полиция расследует дело из-за подозрений в оскорблении и одобрении уголовных преступлений.

По данным полиции, подозреваемая находится в Германии без действующего вида на жительство, но депортация в Россию пока приостановлена.

Цинические и отвратительные заявления пропагандистки: видео

Что этому предшествовало

30-летняя россиянка в инстаграме и тиктоке распространяла российскую пропаганду. Также в сети гуляло видео, на котором путинская пропагандистка цеплялась и издевалась над двумя женщинами из Украины.

Среди ее "заслуг" и провокации людей на проукраинской демонстрации. Также она еще с мая 2022 пропагандировала и прославляла российскую войну в Украине в своих сообщениях в социальных сетях.

Стоит вспомнить, что недавно Тарас Цымбалюк жестко прокомментировал скандал с Собчак в Грузии и назвал ее "подстилкой Путина". Ведь Собчак устроила скандал из-за лозунга "Слава Украине", который был необходим, чтобы войти в заведение. Также россиянка не смогла зайти в заведение и потому, что голосовала за Путина, а при входе этот пункт анкеты также необходимо было заполнить.

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