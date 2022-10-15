Відповідну інформацію повідомило німецьке видання. Відомо, що росіянці 30 років і вона безробітна.

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Поліція прийшла до росіянки, яка виступала за війну, яку почала Росія

Сьогодні, у п'ятницю, 14 жовтня 2022 року, поліція та прокуратура були біля її дверей у місті Ландсхуті (Нижня Баварія) для обшуку її квартири,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що у росіянки вилучили три телефони та один ноутбук. Поліція розслідує справу через підозри в образі та схваленні кримінальних злочинів.

За даними поліції, підозрювана перебуває в Німеччині без дійсного дозволу на проживання, але депортація в Росію наразі призупинена.

Цинічні та огидні заяви пропагандистки: відео

Що цьому передувало

30-річна росіянка в інстаграмі та тіктоці поширювала російську пропаганду. Також у мережі витало відео, на якому путінська пропагандистка чіплялася та знущалася з двох жінок з України.

Серед її "заслуг" й провокації людей на проукраїнській демонстрації. Також вона ще з травня 2022 року пропагувала і прославляла російську війну в Україні у своїх дописах у соціальних мережах.

Варто пригадати, що нещодавно у Тарас Цимбалюк жорстко прокоментував скандал з Собчак у Грузії і назвав її "підстилкою Путіна". Адже Собчак влаштувала скандал через гасло "Слава Україні", яке було необхідне, щоб увійти в заклад. Також росіянка не змогла зайти в заклад й тому, що голосувала за Путіна, а при вході цей пункт анкети також було необхідно заповнити.

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