Сачков Олексій Андрійович закінчив медичний коледж з червоним дипломом. Але коли захотів влаштуватися на роботу, його примусово мобілізували. Про це розповіла його дружина, пише 24 канал.

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Що трапилось

При прийомі на роботу у госпіталь, Олексія відправили у військкомат на Варшавському шосе. За словами жінки, росіянину запропонували підписати добровільний контракт 6 місяців й працювати медпрацівником у військовому госпіталі Воронезької області або Краснодарського краю. Порадившись вдома, сім'я вирішила, що чоловік буде працювати у Воронезькій області.

Повезли у Воронеж, опинився в танку

Жінка Олексія розповіла, що її чоловік 8 вересня прибув на збори для переправляння у Воронезьку область. 24 вересня він зателефонував і сказав, що зараз їх посадили у потяг. Мовляв, вони їдуть в ростовську область забирати поранених і повернуться у Воронезьку область для подальшого проходження служби.

Відтоді чоловік на зв'язок не виходив. Тож у перших числах жовтня жінка почала його шукати та зателефонувала на гарячу лінію Міністерства оборони. Там сказали, що він на території України та розподілений у танкові війська. Зв'язку з частиною немає.

Жінка запевняє, що у неї з чоловіком довірливі стосунки й таких планів у нього точно не було. Вони живуть разом 15 років і в них 5 дітей: 10 років, 8 років, 7 років, 6 років та 10 місяців.

Моєму чоловіку 45 років. Він був готовий працювати лише медпрацівником та надавати медичну допомогу у госпіталі. У нього дуже багато хронічних захворювань, які я можу підтвердити документально. Як він міг виявитись на території України, на передовій, у танкових військах? Я не можу уявити,

– заявила вона.

Жінка вже зверталась у Міноборони, у військову прокуратуру, але ніде її не хочуть слухати. На гарячій лінії Міноборони сказали, що нічим не можуть допомогти.

Я навіть не можу уявити повний абсурд ситуації, що склалася,

– додала дружина мобілізованого.

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