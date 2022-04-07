Об этом 7 апреля рассказала министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она анонсировала, как будут эвакуировать людей 8 апреля.

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"Всего эвакуировали за сегодня 4 676 человек. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 256 человек. Из них из Мариуполя – 1 205", – сказала министр.

Она добавила, что люди эвакуируются из городов в Запорожской области. Речь идет о Пологах, Васильевке, Бердянске и Мелитополе.

Эвакуация 8 апреля

По словам Верещук, 7 апреля до города Мелитополь доедет колонна из 9 автобусов для эвакуации. Кроме того, доставят гуманитарную помощь.

Утром 8 апреля автобусы планируют ехать в Запорожье. Место сбора людей – улица Ивана Алексеева, 12, пожарная часть №10. Два автобуса для эвакуации доехали сегодня в Токмак. Уехать планируют завтра утром. Место сбора – улица Шевченко, 5,

– сказала Верещук.

Она добавила, что правительство 8 апреля продолжит работу по гуманитарному коридору из Мариуполя и из заблокированных городов Запорожской и Луганской области.