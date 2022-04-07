Про це 7 квітня розповіла міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона анонсувала, як евакуюватимуть людей 8 квітня.

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"Всього евакуювали за сьогодні 4 676 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них з Маріуполя – 1205", – сказала міністерка.

Вона додала, що також люди евакуюються з міст у Запорізькій області. Мовиться про Пологи, Василівку, Бердянськ та Мелітополь.

Евакуація 8 квітня

За словами Верещук, 7 квітня до міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації. Крім цього, доставлять гуманітарну допомогу.

Вранці 8 квітня автобуси планують їхати до Запоріжжя. Місце збору людей – вулиця Івана Алєксєєва, 12, пожежна частина №10. Два автобуси для евакуації доїхали сьогодні до міста Токмак. Виїхати планують завтра вранці. Місце зборів – вулиця Шевченка, 5, – сказала Верещук.

Вона додала, що уряд 8 квітня продовжить працювати щодо гуманітарного коридору з Маріуполя та із заблокованих міст Запорізької та Луганської області.

Ірина Верещук про гуманітарні коридори: дивіться відео