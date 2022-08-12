Об этом рассказал глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. Он отметил, что от обстрелов страдают Дергачи, Слатино, Прудянка, Цуповка, Дементиевка, Новое, Питомник и Русская Лозовая.
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"В районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов продолжаются тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевщины. Вооруженные Силы Украины делают для этого все возможное", – написал Задоренко.
Что происходит в Дергачах
В Дергачах 11 августа работники городского совета, волонтеры и соцработники предоставляли местным гуманитарную помощь. Также поддержку оказали санаторию "Берминводы". Там живут люди, переехавшие из зоны активных боевых действий.
В Дергачах разрушены здания, поэтому члены Корпуса общественной безопасности проводили работы по благоустройству, разгребали руины и отремонтировали 2 крыши в домах одиноких пенсионеров. В городе были повреждены электросети и система газоснабжения. Их частично восстановили.
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