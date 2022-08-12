Про це розповів голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Він зазначив, що від обстрілів страждають Дергачі, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову.

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"У районі Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів продовжуються важкі бої за звільнення окупованих територій Дергачівщини. Збройні Сили України роблять для цього усе можливе", – написав Задоренко.

Що відбувається у Дергачах

У Дергачах 11 серпня працівники міської ради, волонтери та соцпрацівники надавали місцевим гуманітарну допомогу. Також підтримку надали для санаторію "Бермінводи". Там мешкають люди, які переїхали із зони активних бойових дій.

У Дергачах є зруйновані будівлі, тому члени Корпусу громадської безпеки проводили роботи з доброустрою, розгрібали руїни та відремонтували 2 дахи в будинках самотніх пенсіонерів. У місті були пошкодження електромереж та системи газопостачання. Їх частково відновили.

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