За ситуацией на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией можно следить онлайн

Российский агрессор цинично обстреливает гражданское население Украины. Поэтому украинцы вынуждены покидать не только родные дома, но и страну, чтобы их дети и жены были в безопасности.

Данные о ситуации на границах постоянно обновляются

Из-за вторжения России на границах Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молодовой образовались большие очереди.

Узнайте больше Кому из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет можна выехать из Украины: исключения

Люди пытаются покинуть Украину на авто, пешком или на поезде. Авиапространство закрыто. Украинцам приходится стоять по несколько часов и даже дней, чтобы пересечь границу.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что ситуацию на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой можно отслеживать онлайн

По этой ссылке постоянно обновляют данные о частных авто, автобусах и "живой очереди" на границах.

Заметим, что в условиях военного положения пересечь государственную границу Украины не могут мужчины призывного возраста (18 – 60).

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