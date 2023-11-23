Все страны Европы должны готовиться: президент Чехии сказал, когда Россия может возобновить наступление

Страны Европы и НАТО видят в России угрозу номер один. Чешский президент Петр Павел объяснил, почему Кремль должен проиграть в Украине.

Россия через 5 – 7 лет может восстановить свою боеспособность, чтобы атаковать страны НАТО. Все будет зависеть от того, чем завершится война в Украине, считает экс-генерал НАТО президент Чехии Петр Павел.

Смотрите также Страны Европы готовятся сократить помощь украинцам: чего ждать в 2024 году

Почему заморозить фронт в Украине опасно

Если интенсивные боевые действия в Украине прекратятся и конфликт будет заморожен, это позволит Кремлю выиграть время, чтобы возобновить агрессию против стран Европы и даже выступить против Альянса. Такое мнение Павел высказал на пресс-конференции по результатам встречи глав государств Вышеградской группы в Праге 22 ноября.

: Вышеградская группа, Вышеградская четверка – группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

По словам Павела, все в Европе и НАТО воспринимают Россию как наибольшую реальную угрозу.

Чешский президент убежден, что все европейские армии должны готовиться к вероятному нападению со стороны Кремля. Этот сценарий после 24 февраля 2022 года уже нельзя исключать.

Бывший генерал НАТО подчеркнул, что все четыре страны Центральной Европы имеют общий интерес в том, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение. Они придерживаются единой позиции о необходимости всесторонне поддерживать Киев.

Путин не отказался от своих амбиций в Украине

Аналитики Института изучения войны проанализировали выступление российского президента на саммите "Большой двадцатки". Из него следует, что глава Кремля совсем не изменился. Путин снова повторял пропагандистские нарративы: о "кровавом Евромайдане", "лицемерном Западе", "гражданской войне на Донбассе".

В ISW считают, что не изменились также максималистические цели Путина в войне в Украине.

По мнению экспертов, "преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем".