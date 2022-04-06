За сутки "Азов" повредил 2 танка, уничтожил склад боеприпасов и много вражеской пехоты

Бойцы из полка "Азов" продолжают бороться с захватчиками. За сутки защитникам удалось повредить 2 российских танка, уничтожить склад боеприпасов, а также много вражеской пехоты.

Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Военные из "Азова" рассказали о ситуации с обороной города на 6 апреля.

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Военные из "Азова" обезвреживают технику россиян

В сутки бойцы полка "Азов" повредили 2 танка, уничтожили состав боеприпасов противника и много вражеской пехоты.

Оккупационные войска продолжают совершать в Мариуполе военные преступления. В частности, россияне сбрасывают на город фосфорные бомбы.

В то же время в темноте, которую принесли русские в Мариуполь, там есть место и свету. За период полномасштабной войны зарегистрировали 5 браков с бойцами полка "Азов", защищающих крепость Приазовья.

Заметим, в "Азове" объяснили, что Мариуполь – стратегически важный для врага, поскольку может стать основным тыловым пунктом снабжения. Морские перевозки занимают первое место в мире из-за относительной дешевизны и большого объема.

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