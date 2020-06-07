За сутки боевики осуществили лишь 1 обстрел позиций ОС на Донбассе: где было горячо
В течение дня 7 июня боевики на Донбассе только один раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Луганского.
Информацию по состоянию на 17:00 7 июня обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
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Подробнее об обстреле Луганского
- Боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.
- Воины ОС действовали решительно и адекватно ответили, заставив оккупационные войска прекратить атаку.
- Потери противника уточняют в штабе.
Добавим, что с начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
На участках разведения в Золотом, Петровском и Станице Луганской – тишина. В то же время в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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Какой была ситуация на Донбассе предыдущие сутки
- За сутки 6 июня боевики обстреляли украинские позиции 13 раз:
– 7 из них – на Донецком направлении;
– 6 из них – на Луганском направлении.
- В трех случаях враг использовал запрещенные минометы калибра 120 миллиметров.
- Противник выпустил по позициям ООС 37 мин.
- В результате действий врага 4 военных Украины получили ранения, еще один – боевую травму.
- Взамен уничтожен один пророссийский оккупант.
Карта оккупированных на Донбассе территорий / Инфографика 24 канала