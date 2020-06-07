В течение дня 7 июня боевики на Донбассе только один раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Луганского.

Информацию по состоянию на 17:00 7 июня обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

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Подробнее об обстреле Луганского

Боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Воины ОС действовали решительно и адекватно ответили, заставив оккупационные войска прекратить атаку.

Потери противника уточняют в штабе.

Добавим, что с начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения в Золотом, Петровском и Станице Луганской – тишина. В то же время в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Какой была ситуация на Донбассе предыдущие сутки

За сутки 6 июня боевики обстреляли украинские позиции 13 раз:

– 7 из них – на Донецком направлении;

– 6 из них – на Луганском направлении.

В трех случаях враг использовал запрещенные минометы калибра 120 миллиметров.

Противник выпустил по позициям ООС 37 мин.

В результате действий врага 4 военных Украины получили ранения, еще один – боевую травму.

Взамен уничтожен один пророссийский оккупант.



Карта оккупированных на Донбассе территорий / Инфографика 24 канала