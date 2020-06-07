За добу бойовики здійснили лише 1 обстріл позицій ОС на Донбасі: де було гаряче
Упродовж доби 7 червня бойовики на Донбасі лише один раз порушували режим припинення вогню. Обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Луганського.
Інформацію станом на 17:00 7 червня оприлюднив пресцентр Операції Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.
До теми Тиші немає навіть вночі: бойовики обстріляли позиції українців у районі Луганського
Детальніше про обстріл Луганського
- Бойовики обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів.
- Воїни ОС діяли рішуче та адекватно відповіли, змусивши окупаційні війська припинити атаку.
- Втрати противника уточнюють у Штабі.
Додамо, що від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
На ділянках розведення у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській – тиша. Водночас загалом ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
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Якою була ситуація на Донбасі попередньої доби
- За добу 6 червня бойовики обстріляли українські позиції 13 разів:
– 7 з них – на Донецькому напрямку;
– 6 з них – на Луганському напрямку.
- У трьох випадках ворог використовував заборонені міномети калібру 120 міліметрів.
- Противник випустив по позиціях ООС 37 мін.
- У результаті дій ворога 4 військових України отримали поранення, ще один – бойову травму.
- Натомість знищено одного проросійського окупанта.
Карта окупованих на Донбасі територій / Інфографіка 24 каналу