Оккупанты уже убили 220 гражданских в Донецкой области
О пяти погибших в Донецкой области сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Сразу четыре человека погибли в Угледаре.
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Еще один человек погиб от обстрелов российских оккупантов в Новомихайловке.
Кириленко сообщил о пяти людях, которые получили ранения – четверо в Угледаре и один в Красногоровке.
С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили в Донецкой области 220 гражданских. Эти данные не учитывают количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
Жертвы войны на Донбассе / Фото с телеграммы Кириленко
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