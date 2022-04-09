Оккупанты уже убили 220 гражданских в Донецкой области

О пяти погибших в Донецкой области сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Сразу четыре человека погибли в Угледаре.

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Еще один человек погиб от обстрелов российских оккупантов в Новомихайловке.

Кириленко сообщил о пяти людях, которые получили ранения – четверо в Угледаре и один в Красногоровке.

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили в Донецкой области 220 гражданских. Эти данные не учитывают количество погибших в Мариуполе и Волновахе.



Жертвы войны на Донбассе / Фото с телеграммы Кириленко