Окупанти вже вбили 220 цивільних на Донеччині

Про п'ятьох загиблих на Донеччині повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Відразу четверо людей загинуло у Вугледарі.

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Ще одна людина загинула від обстрілів російських окупантів в Новомихайлівці.

Кириленко повідомив про п'ятьох людей, які отримали поранення – четверо у Вугледарі та одна у Красногорівці.

З початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили на Донеччині 220 цивільних. Ці дані не враховують кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.



Жертви війни на Донбасі / Фото з телеграму Кириленка

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