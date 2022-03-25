За сутки гумкоридорами удалось эвакуировать 7 331 человека, а за неделю почти в 6 раз больше

В течение суток 25 февраля действовали 2 согласованных гуманитарных коридора. Они сработали хорошо, поэтому удалось вывезти из ада войны 7 331 мирного жителя.

Пока же общее количество людей, которых вывезли из зоны боевых действий сейчас уже достигает 37 606. Об этом в конце дня сообщила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Также из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехали 2800 человек. А еще 4 тысячи жителей города были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска.

На завтра договариваемся о гуманитарных коридорах для Мариуполя, а также населенных пунктов Киевской и Луганской областей,

– сообщила министр.

Подробнее о ситуации с эвакуацией в течение недели написал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сколько людей и из каких регионов вывезли:

Запорожская область – 699 человек;

Киевская область – 9 488 человек;

Мариуполь – 26 477 человек;

Луганская область – 972 человека.

Утреннее обращение Ирины Верещук в этот день: смотрите видео