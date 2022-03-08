За сутки из Украины выехали более 100 тысяч человек: в Польшу очереди, другие границы – пустые
Источник:ГПСУ
По состоянию на 7 марта из Украины выехали около 118 тысяч человек. Для пересечения украинцы в основном выбрали границу с Польшей. Поэтому там образовались огромные очереди.
В то же время, на границах с другими государствами очередей нет. Поэтому ГПСУ снова призывает людей выбирать другие пути.
К теме За прошлые сутки в Украину вернулись 11 тысяч украинцев и приехали почти 3 тысячи иностранцев
Большинство – почти 90 тысяч человек – для выезда выбрали пункты пропуска на польском участке. В результате этого фиксируется значительное скопление людей и автомобилей,
– говорится в сообщении.
Пересекать границу ГПСУ советует на пунктах пропуска с Венгрией. Они сейчас почти пустые. Это касается также границ со Словакией и Молдовой.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!