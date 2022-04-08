За сутки в Луганской области произошли 24 пожара в жилом секторе

В результате вражеских обстрелов в Луганской области возникли 24 пожара в жилом секторе. Оккупанты стремятся сравнять с землей украинские города.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Луганской областной государственной администрации.

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Вчера утром, 7 апреля, российские войска обстреляли дома в Горном и Попасной, днем сосредоточили усилия на Рубежном, а вечером – в Лисичанске. В последнем запылали еще два дома.

По предварительным данным, на территории Луганской области произошли 24 пожара в жилом фонде в результате обстрелов. В Луганской ОГА отметили, что все удары врага были осуществлены по мирным жителям, по их домам.

Россияне лишают их имущества и, что самое страшное, жизни, а на фронте несут потери,

– уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что наемники Кремля не перестают наносить авиационные удары и вести обстрелы по гражданской инфраструктуре. Отмечается, что орда применяет реактивные системы залпового огня. Такую деятельность зафиксировано в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

Оккупанты обстреливают жилые дома / Фото из телеграма Луганской ОГА

На линии фронта в Луганской и Донецкой областях украинские бойцы отбили еще 7 атак врага – уничтожено 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы, сбиты 1 самолет и 4 беспилотных летательных аппарата.

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