Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Луганської обласної державної адміністрації.

Читайте також: Росіяни обстріляли 12 населених пунктів з реактивних систем залпового вогню

Вчора зранку, 7 квітня, російські війська обстріляли будинки в Гірському та Попасній, удень зосередили зусилля на Рубіжному, а ввечері – на Лисичанську. В останньому запалали ще два будинки.

За попередніми даними, на території Луганської області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. У Луганські ОДА зазначили, що всі удари ворога були здійснені по мирних жителях, по їх домівках.

Росіяни лишають їх майна та, що найстрашніше, життя, а на фронті несуть втрати,

– уточнили у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що найманці Кремля не перестають завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури. Зазначається, що орда застосовує реактивні системи залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.

Окупанти обстрілюють житлові будинки / Фото з телеграму Луганської ОДА

На лінії фронту на Луганщині і Донеччині українські бійці відбили ще 7 атак ворога – знищено 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи, збито 1 літак та 4 безпілотних літальних апаратів.

Вас це може зацікавити – Асєєв зустрівся з полоненими з ОРДЛО: відео