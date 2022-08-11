Это одни из результатов работы Вооруженных сил Украины в течение 10 августа. Стоит вспомнить, что в ОВА объяснили, уменьшились ли в Николаеве обстрел ы после "исходного рейда" .

Заметьте Количество погибших в результате удара россиян по остановке в Николаеве возросло до 8

россия имеет новые потери на Юге Украины

Оперативное командование "Юг" сообщило, что наши бойцы 10 августа 6 раз атаковали врага с помощью авиации.

Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе (на Херсонщине – 24 канал),

– сообщило командование.

Там также добавили, что дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одну ячейку техники в Баштанском районе Николаевской области.

По результатам отработки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:

41 оккупант;

3 гаубицы "Мста-Б";

7 единиц бронированной и автомобильной техники.

Однако окончательные результаты еще дознаются. Кроме этого:

в районе Новокаменки – наши силы нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск военно-морского флота россии;

у Красного Маяка – 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления;

в Ищенке – ВСУ ударили по командно-наблюдательному пункту батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии;

а в районе Барвинка – по складу боеприпасов.

Последние новости из Николаева

В Николаевской ОВА объяснили, уменьшилось ли в Николаеве обстрелы после "исходного рейда". Журналист из города Александр Матюшенко пояснил, что генерал-майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что зафиксировано около 400 человек, которые, вероятно, передавали информацию на ту сторону. Они подозреваемые и проверяются.

В ночь на 10 августа россияне снова ударили по Николаеву . В результате атаки пострадала 13-летняя девочка .

. Также россияне задумали присоединить часть захваченной Николаевщины в Херсонскую область.