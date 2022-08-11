Це одні з результатів роботи Збройних Сил України протягом 10 серпня. Варто пригадати, що в ОВА пояснили, чи поменшало в Миколаєві обстрілів після "вихідного рейду".
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Оперативне командування "Південь" повідомило, що наші бійці 10 серпня 6 разів атакували ворога з допомогою авіації.
Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі (що на Херсонщині – 24 канал),
– повідомило командування.
Там також додали, що двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі, що на Миколаївщині.
За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають:
- 41 окупант;
- 3 гаубиці "Мста-Б";
- 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Проте остаточні результати ще дорозвідуються. Окрім цього:
- в районі Новокам'янки – наші сили завдали вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ військово-морського флоту росії;
- біля Червоного Маяка – 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління;
- в Іщенці – ЗСУ вдарили по командно-спостережному пункту батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії;
- а в районі Барвінку – по складу боєприпасів.
Останні новини з Миколаєва
- В Миколаївській ОВА пояснили, чи поменшало в Миколаєві обстрілів після "вихідного рейду". Журналіст з міста Олександр Матюшенко пояснив, що генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко заявив, що було зафіксовано близько 400 людей, які, ймовірно, передавали інформацію на той бік. Вони є підозрюваними й перевіряються.
- У ніч проти 10 серпня росіяни знову вдарили по Миколаєву. Внаслідок атаки постраждала 13-річна дівчинка.
- Також росіяни задумали приєднати частину захопленої Миколаївщини до Херсонщини.
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